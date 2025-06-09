قال المطرب تامر عاشور، :أنا رجل شرقي بحت وفي حاجات مش أوبن مايند خالص، وأنا ملتزم بالمواعيد جدا، اتفقت مع نانسي نور الخروج والرجوع يكون بمواعيد في الشتاء الساعة 12، وفي الصيف الساعة 1، ولكن بشرط يكون في محيط البيت في التجمع.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة “DMC”: “أنا رجل شرقي في الملابس التي ترتديها زوجتي”.

نانسي عندها شعننة وبتغير عليا

وأوضح المطرب تامر عاشور: نانسي عندها شعننة وبتغير عليا من الستات، ولو حصل شكل متهور بتضايق زي "التلامس" وقالت لي ممنوع التلامس خالص.

وأردف : نانسي مالهاش في السوشيال ميديا، ومش بتعرف تطبخ ولكن نفسها تدخل المطبخ بس الموضوع صعب معاها شوية، والطباخ هو اللي بيعمل الأكل، بس بتعرف تعمل (فتوش)".