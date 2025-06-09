تامر عاشور يفتح قلبه لـ صاحبة السعادة ويحكي كواليس زواجه لأول مرة

كشف المطرب تامر عاشور لأول مرة، عن زواجه من الإعلامية نانسي نور، موضحا أنه تعرف على نانسي عن طريق صديق مشترك وبعدها قرر الزواج فاجأه.

وقال "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC": كنت بشوف نانسي في التلفزيون فقط وماكنش ليا علاقة بيها ولا أعرفها تماما، وكل ما أشفها أقول لنفسي عايزين نتجوز بقى، والموضوع أتنسى بالسنين، ولما اتعرفنا على بعض خبيت عليها القصة رغم انها حقيقية".

لوالدها قعد معايا واتختبرني

وأضاف "تامر عاشور": "لما اتعرفنا على بعض تقدمت لوالدها، قعد معايا واتختبرني، واتفقنا على كتب الكتاب ماكنش فرح زي ما الناس فاكره.

وتابع : "أهديتها أغنية "مكسب عمري" اللي كانت في الالبوم، خلصنا كتب الكتاب ومشينا بعد ما فرحنا مع أهلنا وأصحابنا، وهو كتب كتاب مش فرح زي ما الناس فاكره".