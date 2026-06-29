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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في طريق العمل.. مصرع رئيس مدينة طابا إثر حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

وائل فؤاد حلمي رئيس مدينة طابا
وائل فؤاد حلمي رئيس مدينة طابا
ايمن محمد

لقي وائل فؤاد حلمي، رئيس مدينة طابا، مصرعه صباح اليوم إثر حادث انقلاب سيارة على طريق طابا، أثناء توجهه إلى مدينة طور سيناء لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بديوان عام محافظة جنوب سيناء.

وجرى نقل رئيس المدينة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث.

ويُعد الفقيد من القيادات التنفيذية المشهود لها بالكفاءة والخبرة في العمل المحلي، حيث شغل منصب سكرتير مدينة رأس سدر قبل صدور قرار بتكليفه رئيسًا لمدينة طابا ضمن حركة التنقلات الداخلية التي أجراها اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال مؤخرًا، في إطار دعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية.

وخلال مسيرته المهنية، عُرف الفقيد بحسن الإدارة والتفاني في أداء مهام عمله، كما حظي بتقدير واسع بين زملائه والعاملين بالوحدات المحلية المختلفة بمحافظة جنوب سيناء.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين القيادات التنفيذية والعاملين بالمحافظة فور ورود نبأ وفاته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي اتجاه طابا - طور سيناء، وأسفر الحادث عن مصرع وائل فؤاد حلمي، رئيس مدينة طابا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي. 

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، والتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة .

وأكدت بعض المصادر أن رئيس مدينة طابا كان متجهًا إلى ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لحضور اجتماع المجلس التنفيذي، ولكن انقلبت السيارة به. 


 

جنوب سيناء طابا مصرع رئيس المدينة انقلاب

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