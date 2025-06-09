جحيم لوس أنجلوس.. الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص على مراسلة تليفزيونية

وقعت "لورين توماسي" مراسلة قناة “9News” في مرمى النيران عندما أطلقت شرطة لوس أنجلوس الرصاص المطاطي على المتظاهرين.

وأصيبت المراسلة برصاصة مطاطية في ساقها أثناء تغطيتها للأحداث في لوس أنجلوس وسط المتظاهرين.

اندلعت حرب كلامية بين ترامب وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي اتّهمه بتعمد تأجيج التوترات. ورد ترامب في منشور عبر “Truth Social” مطالبًا نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس كارين باس، بالاعتذار عن أحداث الشغب، مؤكدًا أن “هؤلاء ليسوا متظاهرين سلميين”، بل “مثيرو شغب ومتمردون”.

وأشعل مثيرو الشغب سيارات ذاتية القيادة وأطلقوا عمليات سلب في المتاجر، واندفعوا بالدراجات النارية نحو صفوف الشرطة، وأقاموا حواجز لتوقف وسط مدينة لوس أنجلوس تمامًا، فيما امتدّ الفوضى في المدينة إلى يومها الثالث.

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين إلى أنه سيعتقل حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم، الديمقراطي الذي يعارض قرار ساكن البيت الأبيض بنشر قوات الحرس الوطني في الولاية لمواجهة احتجاجات المهاجرين.

اعتقال حاكم كاليفورنيا

وقال ترامب بأنه اتخذ "قرارًا عظيمًا" بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع الاضطرابات في كاليفورنيا التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور على موقع "تروث سوشيال": "لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس أنجلوس قد دُمّرت تمامًا".

وألمح ترامب إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم وسط احتجاجات مؤيدة للهجرة في الولاية، والتي دفعت الرئيس إلى نشر الحرس الوطني.

احتجاجات لوس أنجلوس

وفي وقت سابق من اليوم صرّح حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بأنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد ترامب، ردا على النشر الاستثنائي للحرس الوطني من قِبل الإدارة لمواجهة المتظاهرين ضد الهجرة الذين خرجوا إلى شوارع لوس أنجلوس.

وقال نيوسوم، وهو ديمقراطي، لشبكة MSNBC يوم الأحد: "إن استخدام الحرس الوطني لولاية ما دون استشارة حاكم تلك الولاية أمر غير قانوني وغير أخلاقي".