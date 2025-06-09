احتجاجات لوس أنجلوس.. ترامب يدعو إلى اعتقال حاكم كاليفورنيا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين إلى أنه سيعتقل حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم، الديمقراطي الذي يعارض قرار ساكن البيت الأبيض بنشر قوات الحرس الوطني في الولاية لمواجهة احتجاجات المهاجرين.

اعتقال حاكم كاليفورنيا

وصرح ترامب بأنه اتخذ "قرارًا عظيمًا" بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع الاضطرابات في كاليفورنيا التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على موقع "تروث سوشيال": "لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس أنجلوس قد دُمّرت تمامًا".

وألمح ترامب إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم وسط احتجاجات مؤيدة للهجرة في الولاية، والتي دفعت الرئيس إلى نشر الحرس الوطني.

احتجاجات لوس أنجلوس

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرّح حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بأنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد ترامب، ردا على النشر الاستثنائي للحرس الوطني من قِبل الإدارة لمواجهة المتظاهرين ضد الهجرة الذين خرجوا إلى شوارع لوس أنجلوس.

وقال نيوسوم، وهو ديمقراطي، لشبكة MSNBC يوم الأحد: "إن استخدام الحرس الوطني لولاية ما دون استشارة حاكم تلك الولاية أمر غير قانوني وغير أخلاقي".