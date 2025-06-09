لوس أنجلوس تحظر الاحتجاجات وسط المدينة

أعلنت السلطات الأمريكية منطقة وسط مدينة لوس أنجلوس بأكملها "منطقة تجمع غير قانوني" بعد يوم ثالث على التوالي من الاشتباكات بين المتظاهرين ومسؤولي إنفاذ القانون، والتي اندلعت على خلفية حملة القمع التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة.

الاحتجاجات في لوس أنجلوس

كتبت شرطة لوس أنجلوس على منصة إكس في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين: "عليكم مغادرة المنطقة فورًا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن قائد الشرطة جيم ماكدونيل قوله إن "عدد الاعتقالات حتى الآن لا يُذكر مقارنة بما سيحدث لاحقًا".

ويوم الأحد، تصاعدت التوترات بشكل كبير عقب أمر ترامب بنشر الحرس الوطني، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، وهو أمر مثير للجدل، على الرغم من معارضة المسؤولين المحليين.

وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردًا على هذا النشر غير المسبوق ردّت قوات إنفاذ القانون باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق الحشود.