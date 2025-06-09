لوس أنجلوس تحترق .. ترامب يأمر بإنزال القوات ويطالب باعتقال أصحاب الكمامات

مواجهات دامية في قلب المدينة.. متظاهرون يهاجمون الشرطة بالنار والصخور ويشعلون سيارات ذاتية القيادة

ترامب يصف المحتجين بـ"المتمردين".. ونيوسوم يتوعّده: "تعال واعتقلني إن كنت تجرؤ!"

انقسام سياسي حاد.. كاليفورنيا تتهم ترامب بتأجيج الفوضى وخرق السيادة الفيدرالية

تحت ألسنة اللهب ودخان المواجهات، انفجرت شوارع لوس أنجلوس في واحدة من أعنف لياليها السياسية.

وبين صرخات الغضب وقرارات الطوارئ، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بإرسال الجنود واعتقال كل من يرتدي الكمامات، أما الحصيلة فكانت وقوع مدينة كاملة تحت الحصار، وسجال دستوري يتصاعد كـ شرارة في عاصفة أمريكية لا تهدأ.

إنزال القوات الفيدرالية

سمح الرئيس ترامب لسلطات الولاية بسرعة إدخال القوات الى الولاية حيث أمر قائلا «ادخلوا بالقوّات»، وطالب باعتقال أي شخص يرتدي الكمامات في الوقت الذي تشهد فيه لوس أنجلوس مواجهات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين، عقب حملة قمع لمسافرين غير نظاميين على امتداد الولايات المتحدة.

أشعل مثيرو الشغب سيارات ذاتية القيادة وأطلقوا عمليات سلب في المتاجر، واندفعوا بالدراجات النارية نحو صفوف الشرطة، وأقاموا حواجز لتوقف وسط مدينة لوس أنجلوس تمامًا، فيما امتدّ الفوضى في المدينة إلى يومها الثالث.

مظاهرات وحرائق

في هجوم مؤكّد، علقت قوات الشرطة تحت جسر بيربط شارع 101 السريع، بعد أن أُلقيت عليهم صواريخ مشتعلة وحجارة من فوق الجسر، بينما كانوا يحاولون إخماد النيران التي التهمت عدة سيارات تابعة لشرطة الطرق السريعة. في المقابل، استهدفت السلطات المتظاهرين بإطلاق ذخيرة مطاطية وغاز مسيّل للدموع أثناء مسيرتهم ضد مداهمات الهجرة الفدرالية.

وعلّق ترامب بأن نحو 300 جندي من الحرس الوطني تم نشرهم، بالإضافة إلى 1,700 عسكري إضافي قادمون، وفق تصريحات القائد الشمالي الأميركي. كما ذكر أن 500 من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في حالة تأهب.

صدام ترامب ونيوسوم

وقد اندلعت حرب كلامية بين ترامب وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي اتّهمه بتعمد تأجيج التوترات. ورد ترامب في منشور عبر “Truth Social” مطالبًا نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس كارين باس، بالاعتذار عن أحداث الشغب، مؤكدًا أن “هؤلاء ليسوا متظاهرين سلميين”، بل “مثيرو شغب ومتمردون”.

أعلنت السلطات منطقة وسط مدينة لوس أنجلوس بأكملها “تجمّعًا غير قانوني”، وأمرت أي شخص في المنطقة بالمغادرة الفورية. وقالت الشرطة: “لقد تفكّك المحتجون إلى عناصر صغيرة في أنحاء المنطقة. يجب على المقيمين وأصحاب الأعمال والزوار أن يكونوا على أتمّ الاستعداد للإبلاغ عن أي نشاط إجرامي”.

اندلاع أعمال شغب

مع استمرار السلطات في معركتها ضد المتظاهرين، امتدت أعمال الشغب إلى سان فرانسيسكو، حيث أبلغت الشرطة عن وقوع أضرار في المباني ووقوع اشتباكات عنيفة في الحي المالي، وأعلنت التجمّعات هناك “غير شرعية”، كما أصيب شرطيان.

تدرس سلطات لوس أنجلوس فرض حظر تجول لمحاولة تهدئة حالة الفوضى، وسط ترقّب ما إذا كانت مثل هذه الإجراءات قد تصبح ضرورية لاحقًا في الليل.

استخدم مسؤولو الهجرة والحرس الوطني وقوات LAPD الذخيرة المطاطية وقنابل صوتية لمحاولة السيطرة على نحو 6,000 متظاهر، في حين كانت 500 عناصر من قوات المارينز جاهزة لدعم الخطوط الدفاعية.

تم توقيف ما لا يقل عن 60 من مثيري الشغب يوم الأحد في وسط مدينة لوس أنجلوس، فيما رفع عدد المعتقلين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 89 شخصًا.

وأشار رئيس شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، إلى أن المتظاهرين وصلوا إلى الاحتجاجات مدجّجين بالمطارق وكتل الأسمنت، يلقون بها الحجارة على الضباط أثناء ممارسة عملهم.

وعند سؤاله عما إذا كانت المدينة بحاجة لتدخل الحرس الوطني، أجاب ماكدونيل: “سأُعيد التقييم، الليلة تبدو خارجة عن السيطرة”، واسترسلت: “نحن غارقون. كانوا يطلقون ألعابًا نارية تجارية باتجاهنا. هذا قد يقتل”.

حظر الكمامات

وجاء في تصريحات له: "كثير من المتظاهرين كانوا يرتدون كمامات، ما يعد انتهاكًا مباشرًا لفكرتكم 'منع الكمامات'". وهو ما أثار سخط ترامب، الذي كتب عبر “Truth Social”: «اقبضوا على الأشخاص بالكمامات، الآن!» وفي منشور آخر: «الوضع في لوس أنجلوس يتدهور! أدخلوا بالقوّات!».

ونقل ترامب عن ماكدونيل قوله إن المتظاهرين أصبحوا أكثر عنفًا، وأنه “سيعيد النظر في الوضع”، معتبرا أن الوقت حان لـ«عدم التهاون مع هؤلاء الخارجين عن القانون».

أُصيب ثلاثة ضباط خلال مشاهد مرعبة، وسط مخاوف من تحول الاشتباكات إلى مروّعة، بعد أن استخدم المتظاهرون ألعاب نارية وصخورًا ثقيلة ضد السلطات.

استُهدف عدد من الخيول التابعة للشرطة أثناء عبورها الشوارع، كما قذف المتظاهرون قنابل الغاز المسيل للدموع المُستخدمة ضدهم، نحو الضباط.

فوضى وسط لوس أنجلوس

وعلى جسر 101 السريع، وهو محور الأحداث، اضطر رجال الشرطة للهروب تحت الجسر من وابل من الحجارة والصواريخ الساخنة التي أُلقيت عليهم من فوق.

وقد سجّلت لقطات استثنائية للمصور المستقل كام هيغبي لحظة حاصر فيها عدد من ضباط شرطة الطرق السريعة بينما حاولوا إخماد الحريق الذي أشعله المتظاهرون، وقذفوا عليهم حجارة وغاز مسيل للدموع من الأعلى.

وشهدت نفس المنطقة محاولة المتظاهرين السيطرة على الطرق السريعة شمال وجنوب، مع رفع الأعلام واللافتات، وقد تم تحويل حركة المرور مؤقتًا لتفادي المزيد من التجمّعات.

لكن تم إغلاق الطريق مجددًا حين بدأ المتظاهرون يرمون صواريخ من أعلى الجسور. وقال شهود إنهم أشعلوا النيران في مواد قابلة للاشتعال وألقوا الحجارة على سيارات الشرطة المارة.

جاءت هذه الأحداث بعد إعلان ترامب بصيغة شديدة لإرسال ما يصل إلى 2,000 من الحرس الوطني، و500 عنصر من المارينز في حالة تأهب—أمر أثار غضب مسؤولين من كاليفورنيا.

اعتقالات بالجملة وانهيار أمني في لوس انجلوس

من جهتها، شملت الاعتقالات في الليلة السابقة متهمين لمحاولة دهس محتجين بواسطة سيارة—الرجل ومن معه أوقفوا، ويُرجّح توجيه تهم إليهم في الأيام القليلة القادمة.

وسط هذا الانهيار في أمن لوس أنجلوس، دخل حاكم الولاية غافين نيوسوم في مواجهة كلامية مع مسؤولي الحكومة الفيدرالية، مهدّدًا بإقالة “ذراع الحدود” الاتحادية ورفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب التي وصفها بـ«غير القانونية واللاأخلاقية والدستورية». واعتبر أن تدخل القوات زاد التوتر بدلاً من تهدئته.

بدوره سخر نيوسوم قائلاً: «لم نكن نواجه مشكلة حتى تدخل ترامب»، وأضاف: «هذه خرق خطير لسيادة الولاية، وتصرّف طغاة لا رؤساء». وأضاف عمدة لوس أنجلوس كارين باس: «هذا يزرع فوضى غير مسوّغة، لوس أنجلوس لا تحتاج إلى هذا النوع من الوسائل الآن».

ردود الفعل

ودعت النائبة ماكسين ووترز، الناقدة الشرسة للرئيس، القوات الوطنية “تصعيدًا غير ضروري”، وقالت وهي واقفة خارج “مركز الاحتجاز الفيدرالي”: «لماذا معهم أسلحة؟ من سيطلق النار؟ إذا أردتم إطلاق النار علىّ فلتطلقوا بدقّة».

كما دانت كامالا هاريس، نائب الرئيس السابقة، إطلاق الحرس الوطني، معتبرة ذلك “تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى إثارة الفوضى”، وأضافت أن مداهمات ICE جزء من “أجندة متعمدة لنشر الذعر والانقسام”.

وردّ ترامب مطالبًا نيوسوم وباس بالاعتذار، ومؤكدًا أن المتظاهرين ليسوا “سلميين”، بل “متمردين وعصاة”.

وطالب كبير مسؤولي الهجرة، توم هومان، باعتقال نيوسوم ووصفه بأنه “فضيحة للولاية” ومذّكرًا بأن “التعدي على عمل إنفاذ القانون جناية”، فرد عليه نيوسوم متحديًا: «تعال واعتقلني يا شجاع»، وكأنه يدفعه لإنهاء هذه “المسرحية الطفولية”.

موقف إيلون ماسك

حتى إيلون ماسك، المقرب سابقًا من ترامب، أعرب عن قلقه عبر “X” من مشاهد العنف، قائلاً «هذا غير مقبول»، ومنشراً موقف ترامب ضد نيوسوم وباس.

الخلفية: المداهمات الفدرالية الأخيرة لمهاجرين “غير شرعيين” بدأت يوم الجمعة في لوس أنجلوس والمدن الأمريكية الأخرى.

وذكر هومان أن من بين المعتقلين “مجرمين جنسيين للأطفال وأعضاء عصابات ومهددات أمنية”، مؤكّدًا: “ألقوا القبض على الكثير من العناصر الخطيرة. نحن نجعل لوس أنجلوس أكثر أمانًا”.

كما قال إن ضباط الهجرة كانوا يرتدون الكمامات أثناء المداهمات لوقاية عائلاتهم من التعقب والنشر الإلكتروني.

يُذكر أن السلطات أعلنت السبت الليلة القبض على أكثر من عشرين “مثير شغب” حاولوا إعاقات عمل الوكالات الفيدرالية خلال عملياتها.