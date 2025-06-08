الرئيس الأمريكي يرسل قوات الحرس الوطني لمكافحة الشغب في لوس أنجلوس

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد قوات الحرس الوطني الأمريكي للإنتشار بمقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا عقب إندلاع احتجاجات، وأحداث شغب شملت تدمير الممتلكات العامة.

واندلعت هذه الاحداث بسبب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من كافة أنحاء الولايات المتحدة، الذي جاء معظمهم من المكسيك عبر الحدود الجنوبية الأمريكية من ولاية تكساس.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعى إن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم عاجز عن احتواء أحداث الشغب، لذلك أرسلت الدولة الأمريكية رجال الحرس الوطني.

واختلف بعض السياسيين الأمريكيين في ولاية كاليفورنيا مع قرارات ترامب، ويعتقدون بإنها غير إنسانية حول ترحيل المهاجرين وكان من أهم وعود ترامب الانتخابية الرئاسية قبل وصوله للرئاسة الأمريكية هو القضاء على وجود المهاجرين المكسيكيين الذين يهددون شكل الحياة وسط المجتمع الأمريكي.