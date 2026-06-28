الكويت تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

أدانت دولة الكويت واستنكرت وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها فجر اليوم.



وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، أن هذه الاعتداءات انتهاك صارخ لسيادة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار.

وجدد البيان التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.