البحرين تدين تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها وتدعو إلى تحرك دولي

أدانت مملكة البحرين بأشد العبارات تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.



واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم، الأحد، استهداف البحرين مجددا تماديا خطيرا يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا، ولا حادثا منفردا، بل نهجا متعمدا ونمطا ممنهجا من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما، داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسئولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026)، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه.

وأكد البيان احتفاظ البحرين بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بكل ما يكفله لها القانون الدولي، محملا النظام الإيراني المسئولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته.