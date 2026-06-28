إصابة شاب فلسطيني بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس

أصيب شاب فلسطيني، اليوم / الأحد /، بالرصاص الحي في القدم، واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت شابين آخرين، أحدهما يدعى أيمن الجمزاوي.

ولفتت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال أجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد من الشبان عقب احتجازهم، بالتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها، في إطار حملة دهم وتفتيش واسعة شهدها المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وفقا لمصادر أمنية.. فيما اعتقلت 11 فلسطينيا من مدينة نابلس، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.. واقتحمت آليات الاحتلال قرية مادما، وأغلقت مداخلها، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من وإلى القرية.

من جهة أخرى، اعتدى مستوطنون، على الفلسطينيين في منطقة وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث حاولوا اقتحام منزل أحد الفلسطينيين، كما رشوا غازا ساما عبر النوافذ، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا، فيما نصب آخرون أعلام الاحتلال على الطرق وفي محيط المساكن في قرية أم الخير، واستفزوا الفلسطينيين واعتدوا على عدد منهم بالضرب، وفقا للناشط الإعلامي أسامة مخامرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا وصحفيا، وحطمت مركبة خلال اقتحامها المتواصل لبلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بحسب رئيس بلدية سبسطية محمد عازم.