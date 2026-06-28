لأول مرة.. قنوات إسرائيلية ترفض بث مؤتمر نتنياهو

اعتبر الكاتب الإسرائيلي ميكي ليفين، في صحيفة "معاريف"، أن قرار القناتين 12 و13 عدم بث المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة يمثل تحولًا في العلاقة بين وسائل الإعلام والحكومة، بعد سنوات من تخصيص بث مباشر لكل تصريحات رئيس الوزراء.

وأوضح ليفين أن المؤتمر الصحفي، الذي دُعي إليه الصحفيون قبل وقت قصير من انعقاده، لم يتضمن تطورات أمنية عاجلة، بل جاء – بحسب رأيه – في إطار حملة سياسية مع تراجع شعبية نتنياهو في استطلاعات الرأي.

وأشار إلى أن القناتين 12 و13 اكتفيتا بتغطية الحدث ضمن نشراتهما الإخبارية، بينما بثت قناة "كان 11" البيان الافتتاحي فقط قبل العودة إلى الاستوديو، في حين نقلت القناتان 14 وi24NEWS المؤتمر بالكامل.

ورأى الكاتب أن هذا القرار يعكس ممارسة استقلالية تحريرية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام ليست ملزمة بقطع برامجها لبث كل مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء، خاصة إذا لم يتضمن معلومات عاجلة أو مستجدات جوهرية.

وأضاف أن نتنياهو حاول خلال المؤتمر تقديم خطاب جديد يدعو إلى تشكيل "حكومة وطنية واسعة" والمصالحة، معتبرًا أن هذا التحول يرتبط بتراجع شعبيته واقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وليس بتغيير حقيقي في نهجه السياسي، وفقًا لرأي الكاتب.