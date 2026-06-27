وزير خارجية لبنان: اتفاق الإطار مع إسرائيل يجسد انتصار الحل الدبلوماسي

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجى، إنه تلقى اتصالاً من نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، هنأه خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أميركية.

وأوضح رجى أن الصفدي تمنى أن يكون هذا الاتفاق في مصلحة لبنان وشعبه، وأن يساهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بما يضمن أن يعيش لبنان في أمان وسلام.

وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أنه أعرب للصفدي عن عميق امتنانه للموقف الأردني الثابت والداعم للبنان، مؤكداً أن اتفاق الإطار يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه.