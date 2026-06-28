طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان المواد الأساسية اليوم باللغة العربية

أكدت أسماء خليفة، مراسلة “إكسترا نيوز”، انطلاق أول أيام امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة بأداء امتحان اللغة العربية، مشيرة إلى أن نحو 922 ألف طالب وطالبة بالنظامين الجديد والقديم يؤدون الامتحان داخل 2029 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

وقالت “خليفة”، خلال رسالة على الهواء من إحدى لجان حي الأسمرات بالمقطم، إن دخول الطلاب بدأ في الثامنة والربع صباحًا بعد التفتيش الإلكتروني ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، مع تأمين محيط اللجان، وتنظيم الحركة المرورية، ومنع التجمعات والباعة الجائلين، إلى جانب توفير سيارات إسعاف ووحدات للحماية المدنية.

وأوضحت أن عددًا من الطلاب حرصوا على مراجعة الدقائق الأخيرة قبل دخول اللجان، فيما توافد بعض أولياء الأمور لمرافقة أبنائهم، مؤكدة أن الامتحان بدأ في التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ثلاث ساعات وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية.