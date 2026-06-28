ضمن مبادرة "مودة تربية مشاركة".. تدريب ميسرات الحضانات لتعزيز جودة الرعاية والتنشئة

قالت الدكتورة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة، إن برنامج تدريب ميسرات الحضانات يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر العاملة مع الأطفال من الميلاد حتى سن الرابعة، باعتبارها مرحلة حاسمة في تكوين شخصية الطفل، ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير قطاع الحضانات، من خلال محتوى تدريبي أعده خبراء في تنمية الطفولة المبكرة وعلم النفس والتربية.

وأوضحت فارس خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التدريب لا يقتصر على الجوانب التعليمية، بل يشمل بناء شخصية الطفل، والتربية الإيجابية، وسياسات حماية الطفل، إلى جانب تعزيز التواصل بين الميسرات وأولياء الأمور، بما يضمن توحيد أساليب التنشئة داخل الحضانة والمنزل.

وأكدت أن البرنامج يولي اهتمامًا بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مشددة على أن الأطفال من الميلاد حتى أربع سنوات لا ينبغي أن يستخدموا الإنترنت، لما قد يسببه من آثار سلبية على النمو المعرفي والنفسي، مع استمرار توعية الأسر والميسرات بمخاطر التعرض المبكر للشاشات.

https://www.youtube.com/watch?v=GsgLgAwYn-g