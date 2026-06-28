قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رايحين ينقذوا مريض.. إصابة طاقم إسعاف بعد سقوط سيارتهم في ترعة البرمبل بأطفيح.. صور
أحمد حسن: علي علوان يعود لحسابات الأهلي بعد رفضه في يناير
تقييم للوضع.. تفاصيل جديدة في أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
عمرو رشاد: 30 يونيو.. حكاية وطن انتصر بإرادة شعبية خالصة وقائد شجاع وجيش وطني شريف
ميسي يكتب التاريخ في كأس العالم.. رقم قياسي جديد بعد التألق أمام الأردن
حلم المونديال يتوقف عند دور المجموعات.. ماذا قدم الأردن في مشاركته التاريخية؟
نموذج إجابة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. معلم ينشره للطلاب
خالد هاشم: الذكاء الاصطناعي والتصنيع الأخضر ركيزتان لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
وزير الخارجية البولندي: مستعدون لخوض مواجهة عسكرية مع روسيا
توقف في عضلة القلب .. وفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة امتحان اللغة العربية بالشرقية
إصابة طالبة بالثانوية العامة بحالة قيء وآلام بالمعدة داخل لجنة امتحان بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء يشهد قرع جرس التداول بالبورصة المصرية احتفاءً بالقيد المؤقت لـ4 شركات حكومية

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح اليوم، افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية وفعالية قرع جرس التداول، احتفاءً بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامجها الطموح لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها، وتوسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال.

حضر الفعالية، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثا.

وشمل القيد المؤقت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأكد الدكتور حسين عيسى، في كلمته، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة وفق رؤية واضحة، تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها، وتحسين نظم إدارتها، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. 

وأشار إلى أن قيد الشركات بالبورصة يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة، وترسيخ قواعد الإفصاح والشفافية، وخضوع الشركات لرقابة السوق، بما يدعم رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم قيمتها السوقية وتحسين عوائدها، فضلًا عن زيادة ثقة المستثمرين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن برنامج الطروحات يشمل عددا من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وفي مقدمتها قطاع البترول، الذي يضم شركات وطنية رائدة تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل قيد عشر شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن. 

وأضاف أن البرنامج يسهم كذلك في تنشيط سوق المال المصري، وتنويع القطاعات والأدوات الاستثمارية المتداولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول، بما يدعم خطط النمو والتوسع.

وأوضح أن الشركات الثلاث المقيدة، وهي "إنبي" و"إيلاب" و"خدمات البترول البحرية"، تمثل نماذج وطنية ناجحة ورائدة في مجالات عملها، وأن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن خطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع، بما يعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح، ويوفر فرصًا جديدة للتوسع محليًا وإقليميًا، ويرفع كفاءة الإدارة، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

بدوره، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي ثلاثين شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيدًا لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.

وأشار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري، ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات القيد، ونشر ثقافة الإفصاح والشفافية والحوكمة بين الشركات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وفي كلمته، رحب عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالحضور، مؤكدًا أن القيد المؤقت لهذه الشركات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة عمق السوق، وتوفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز مكانة البورصة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

واختُتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركات المقيدة، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

افتتاح جلسة التداول بالبورصة قرع جرس التداول برنامج الطروحات الحكومية وزير البترول مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

اجتماع وزير الكهرباء

لتحسين جودة التغذية.. وزير الكهرباء يجتمع بالخبراء في الطاقة المتجددة

مؤسسة زاهي حواس

انطلاق دورة تدريبية في الآثار الإسلامية والقبطية بمؤسسة زاهي حواس للتراث

بالصور

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد