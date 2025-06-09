الطاقة الذرية: ما أعلنته إيران بشأن النووي الإسرائيلي منشأة بحثية نقوم بتفتيشها

قال مدير وكالة الطاقة الذرية، إنه لم يتلق أي بلاغ رسمي عن المعلومات التي أعلنت إيران الحصول عليها بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي.

ونقلت أ. ب عن مدير وكالة الطاقة الذرية، أنه يبدو أن ما أعلنته إيران يشير إلى مركز سوريك وهو منشأة بحثية نقوم بتفتيشها.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إنه إذا لم تساعد إيران على حل القضايا العالقة فلن نستطيع تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي.



وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تمتلك ثلاثة مواقع تحتوي على يورانيوم مخصب، وأن إيران لم تزودنا بمعلومات كافية حول برنامجها النووي.



وأوضح أنه لا يمكننا تأكيد أن البرنامج النووي الإيراني مدني، ولا إجابات واضحة من إيران بشأن برنامجها النووي.