تامر عاشور: الشغلانة بتاعتنا تعتمد على الألحان والكل بيستفيد

قال المطرب تامر عاشور، إنه حريص على عمله جدا كملحن، وعندما يقرر التلحين لنفسه يكون دقيق أكثر من اللازم، وبالتالي يأخذ وقتا كثيرا.

وتابع "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC" : "عندي اقتناع بانه ممكن ناس تشتغلك أحسن منك، لأن الشغلانة بتاعتنا تعتمد على الألحان، والكل بيستفيد".

وأوضح تامر عاشور، أنه قرر عدم غناء عدد من الأغاني لأنه لم يقتنع بيهم متواجدين لحد الآن أغاني في درج مكتبه، ولكن هذا خطأ عند البعض لان لا أحد يعرف الاغنية ستنجح او تفشل واللحن مهم جدا في التطوير، لذلك لا يحب العودة إلى اللحن القديم.

أنا رجل شرقي بحت

قال المطرب تامر عاشور، :أنا رجل شرقي بحت وفي حاجات مش أوبن مايند خالص، وأنا ملتزم بالمواعيد جدا، اتفقت مع نانسي نور الخروج والرجوع يكون بمواعيد في الشتاء الساعة 12، وفي الصيف الساعة 1، ولكن بشرط يكون في محيط البيت في التجمع، متابعا: “أنا رجل شرقي في الملابس التي ترتديها زوجتي”.

وأوضح المطرب تامر عاشور: نانسي عندها شعننة وبتغير عليا من الستات، ولو حصل شكل متهور بتضايق زي "التلامس" وقالت لي ممنوع التلامس خالص.

وأردف : ناسي مالهاش في السوشيال ميديا، ومش بتعرف تطبخ ولكن نفسها تدخل المطبخ بس الموضوع صعب معاها شوية، والطباخ هو اللي بيعمل الأكل، بس بتعرف تعمل (فتوش)".