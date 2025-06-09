تامر عاشور يكشف لـ "صاحبة السعادة" كواليس أغنية "أيام" وعلاقتها ببنته| مفاجأة

كشف المطرب تامر عاشور، عن كواليس ألبوم "أيام"، قائلا : "كنت مستغرب الأسم في الأول وكل اللي حواليا كانوا مستغربين برضه".

وقال "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC" أن لديه بنتان الأولى أيام والأخيرة سيليا، موضحا أنه أهدى أغنية "أيام" لبنته الأولى، والآن يجهز أغنية لـ "سيليا" ليقدمها لها في عيد ميلادها في شهر يوليو المقبل.

وتابع تامر عاشور : "مكن أخد أغنية من عمرو دياب .. يا سيليا وكل ما ليا حياة قلبي ونور عيني جمال الدنيا في عنيا"، مؤكدا أن أيام هي المسئولة عن أختها الصغيرة سيليا وترعاها.

نانسي دايما بتوفرلي الوقت

كشف المطرب تامر عاشور، عن حياته الشخصية وعلاقته بالإعلامية نانسي نور، موضحا أن نانسي هي شخصيتها سهلة التفاهم ومرنة في التعامل ولينة في الكلام، ولما بتزعل بتكوم لذيذة جدا، وده اللي قربني منها أكتر.

وقال “عاشور”: "نانسي دايما بتوفرلي الوقت اللي بكون فيه مع أهلي وأصحابي، رغم انها شخصية قوية لكنها متفهمة جدا".