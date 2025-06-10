تامر عاشور يهدي زوجته نانسي نور أغنية "حبك رزق" على الهواء.. شاهد

أهدى المطرب تامر عاشور، أغنية "حبك رزق" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" .

قال المطرب تامر عاشور، :أنا رجل شرقي بحت وفي حاجات مش أوبن مايند خالص، وأنا ملتزم بالمواعيد جدا، اتفقت مع نانسي نور الخروج والرجوع يكون بمواعيد في الشتاء الساعة 12، وفي الصيف الساعة 1، ولكن بشرط يكون في محيط البيت في التجمع.

نانسي عندها شعننة وبتغير عليا

وأوضح المطرب تامر عاشور: نانسي عندها شعننة وبتغير عليا من الستات، ولو حصل شكل متهور بتضايق زي "التلامس" وقالت لي ممنوع التلامس خالص.

وأردف : ناسي مالهاش في السوشيال ميديا، ومش بتعرف تطبخ ولكن نفسها تدخل المطبخ بس الموضوع صعب معاها شوية، والطباخ هو اللي بيعمل الأكل، بس بتعرف تعمل (فتوش)".

الشغلانة بتاعتنا تعتمد على الالحان

قال المطرب تامر عاشور، إنه حريص على عمله جدا، وعندما يقرر التلحين لنفسه لابد أن يكون دقيق أكثر من اللازم، وبالتالي يأخذ وقت كثيرا.

وتابع “عاشور”: "عندي اقتناع بانه ممكن ناس تشتغلك أحسن منك، لان الشغلانة بتاعتنا تعتمد على الالحان، والكل بيستفيد".

وأوضح أنه قرر عدم غناء عدد من الأغاني لأنه لم يقتنع بيهم متواجدين لجد الآن أغاني في درج مكتبه، ولكن هذا خطأ عند البعض لان لا أحد يعرف الاغنية ستنجح او تفشل واللحن مهم جدا في التطوير، لذلك لا يحب العودة إلى اللحن القديم.