بوروسيا دورتموند في ضيافة أوجسبورج بـ الدوري الألماني

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا على نظيره أوجسبورج، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدروي الألماني.



ويسعى فريق بوروسيا دورتموند لاستعادة نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد السقوط أمام ماينز بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.



على الجانب الآخر يطمح فريق أوجسبورج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال، للتقدم إلى منتصف جدول الترتيب.



ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد أوجسبورج في المركز العاشر بـ 23 نقطة.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاته من مسابقة الدوري الألماني، كولن مع فولفسبورج، ماينز مع فرايبورج، هوفنهايم مع آينتراخت، دوسلدورف مع فيردر بريمن، لايبزيج مع يونيون برلين.