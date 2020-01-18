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أحمد موسى: أردوغان الوحيد فى العالم الداعم لتنظيمات الإرهابية|شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 09:10 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور أردوغان يدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، مضيفًا أن الجيش التركي يسيطر على كل الأجواء فى ليبيا بعد الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان.

وعرض موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"فيديو يرصد نقل مليشيات من تركيا إلى الأراضي الليبية بواسطة طائرة مدنية".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان أراد من الاتفاقية التي وُقعت مع ليبيا، منع ترسيم الحدود بين مصر واليونان، ومنع أي إجراءات ترسيم حدود بين قبرص واليونان، وإلغاء الجمهورية القبرصية، وجزيرة كريت، ورودس إحدى الجزر اليونانية الموجودة في البحر المتوسط، وإغفال أي حقوق لقبرص واليونان في منطقة البحر المتوسط بشأن البحث والتنقيب عن الغاز.

واشار الإعلامى أحمد موسى إلى أن الديكتاتور أردوغان هو الوحيد فى العالم الداعم للتنظيمات الإرهابية.

ووقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمني وأخرى في المجال البحري.

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