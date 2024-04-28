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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غداً...انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومصر ضيف الشرف

صدى البلد

تنطلق فعاليات الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، غداً /الاثنين/ وتحل مصر كضيف شرف وتم اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض الذي يستمر حتى 5 مايو المقبل.


وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني - في تصريح اليوم - إن الجناح المصري بالمعرض صُمم بشكل يبرز عراقة وتاريخ مصر، وتشارك داخله قطاعات الوزارة ممثلة في "الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي للترجمة، قطاع الفنون التشكيلية، صندوق التنمية الثقافية"، كما تشارك مصر في هذا الحدث الثقافي بمجموعة كبيرة من أبرز إصداراتها، ومستنسخات فنية وتاريخية وتراثية. 


ويشارك بالمعرض أكثر من 1350 عارضا من 90 دولة و145 عارضاً ودار نشر تشارك للمرة الأولى في المعرض، فضلاً عن مشاركة 12 دولة للمرة الأولى وهي: اليونان وسريلانكا وماليزيا وباكستان وقبرص وبلغاريا وموزمبيق و أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وإندونيسيا.


ومن المقرر أن تشارك مكتبة الإسكندرية بركن خاص في جناح مكتبات العالم، كما يشارك وفد رفيع المستوى من المكتبة في برنامج الفعاليات، حيث يشارك الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة في الندوة الافتتاحية للشخصية المحورية وضيف الشرف بعنوان "نجيب محفوظ.. مرآة للتاريخ والمجتمع". 


كما يشارك الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، بندوة حول كتاب المعرض (كليلة ودمنة) حيث يقدم إطلالة حول مخطوطات كليلة ودمنة، كما يشارك المهندس أحمد سمير؛ رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بندوة حول "التحول الرقمي والرقمنة بوابة المعرفة والتمكين في القرن الحادي والعشرين: نظرة على دور مكتبة الإسكندرية".
 

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