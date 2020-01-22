الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لـ مباراة مازيمبى





حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش المران اليوم.



واطمأن أمير مرتضى على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ومن جانبة أكد كارتيرون على تركيز الفريق بأكمله لاعبين وجهاز فني للقاء والاستعداد القوي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار الإفريقي.

ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف مازيمبى المتصدر بـ 10 نقاط ، فيما يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث برصيد نقطتين بنفس الرصيد مع أول أغسطس الأنجولي الرابع.

وكان الزمالك قد خسر فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف من مضيفه مازيمبي عجلت برحيل الصربى ميتشو ليتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفا له.







يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح غدا على ملعب النادي ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.