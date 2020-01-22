AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لـ مباراة مازيمبى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:19 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح غدا على ملعب النادي ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش المران اليوم. 

واطمأن أمير مرتضى على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ومن جانبة أكد كارتيرون على تركيز الفريق بأكمله لاعبين وجهاز فني للقاء والاستعداد القوي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار الإفريقي.

ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف مازيمبى المتصدر بـ 10 نقاط ، فيما يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث برصيد نقطتين بنفس الرصيد مع أول أغسطس الأنجولي الرابع.

وكان الزمالك قد خسر فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف من مضيفه مازيمبي عجلت برحيل الصربى ميتشو ليتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفا له.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة زيسكو غدا

عودة القوة الضاربة .. الزمالك يعلن قائمة مباراة زيسكو الزامبى

الوداد المغربي يرسل البطاقة الدولية لـ كاسونجو مهاجم الزمالك

تدريبات بالكرات البلاستيكية لحراس الزمالك استعدادا لـ مازيمبى

كارتيرون يوجه رسالة للاعبى الزمالك للثأر من مازيمبى.. تعرف على التفاصيل

قياسات بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لـ مازيمبي الكونغولي

ترشيحاتنا

انتي أحلى من غيره.. زوج يدعم زوجته مريضة السرطان بفوتوسيشن على البحر

رسميا.. الاتفاق السعودي يضم أزارو على سبيل الإعارة

أديب: قنوات الإخوان تبث السموم لإثارة الفوضى في الشارع.. فيديو

الإرهابى احمد أبوضيف يعترف: سجلنا فيديوهات مع مواطنين بمصر لتحريفها في تركيا لإشاعة الفوضى

مجموعات الفوضى.. الإخوانى سامى جاد الرب يكشف مخطط تجنيد الشباب فى الحركة الشعبية الجوكر

تريند الفن.. شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها و طلقني.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى أيه النهاردة.. سيجار بالجبنة وسبموسة بالسبانخ وكرات الدجاج المقرمشة

إهمال زوجة يودي بحياة شريك حياتها المصاب بالخرف.. تفاصيل مؤلمة

اختيار 20 عرضا بمسرح الجنوب