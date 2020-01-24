للوقوف على نسبة تنفيذها .. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبين القناطر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شبين القناطر .





وجاءت جولة الهجان في إطار خطتة لمتابعة المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات التى تعترض تسليمها والالتقاء بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم بحضور الجهاز التنفيذي.





وبدأ المحافظ جولتة بتفقد مستشفى الشاملة بشبين القناطر وتابع أعمال التطوير ومدى انتظام العمل بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بالمستشفى

كما تفقد أقسام الغسيل الكلوي والعناية المركزة وقسم الأشعة المزود بأحدث جهاز للأشعة المقطعية على مستوى مستشفيات المحافظة وتفقد أيضا بنك الدم الذي تم تطويره بالجهود الذاتية وخلال الجولة تحدث المحافظ الي المرضى واستمع لمشاكلهم، واطمئن على وجود الأدوية والمستلزمات الطبية ووجه بحسن معاملة المرضى والعمل على راحتهم.

وفي إطار خطة المحافظة للتخفيف من الكثافة الطلابية في الفصول والعمل على إنشاء مدارس جديدة تابع المحافظ الجولة بتفقد مدرسة ابو بكر الصديق بشبين القناطر (جديد 10 فصول بتكلفة 3 ملايين جنيه) ووجه الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المدارس وإدخالها حيز الخدمة خلال العام الدراسي المقبل.

كما تفقد المحافظ مشروع الأعمال الكهروميكانيكية لتوسعات محطة معالجة شبين القناطر بطاقة 65 الف م3/يوم بتكلفة 470 مليون جنيه وكلف المحافظ الجهاز التنفيذي بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المحطة نظرا لأهمية المحطة فى حل مشكلة الصرف الصحي في أكثر من 10 قرى والعزب التابعة لها.

واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد مشروع الصرف الصحى لعرب جهينة والصوالحة بتكلفة 65 مليون جنيه والمقرر تسليمه فى يونيو القادم.