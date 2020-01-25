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فن

مشغولة بقضيتي الخاصة.. أصالة توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

السبت 25/يناير/2020 - 11:22 م
أصالة
أصالة
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شيرى نبيل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للفنانة السورية أصالة نصري، ضد الفنانة نانسي عجرم، بشأن قضية اقتحام فيلتها، ومقتل اللص على يد زوجها فادي الهاشم.

وكتبت أصالة علي تويتر: "لم أُبد أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداولة، فقط لأنّي لا أُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسة بقضيّتي الخاصّة، وعملي وعائلتي، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد".

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، تمكن السارق من التسلل ليلًا الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن أشهر المسدس في وجههم ، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل السارق وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية ولا تزال التحقيقات جارية.
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