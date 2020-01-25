مشغولة بقضيتي الخاصة.. أصالة توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للفنانة السورية أصالة نصري، ضد الفنانة نانسي عجرم، بشأن قضية اقتحام فيلتها، ومقتل اللص على يد زوجها فادي الهاشم.

وكتبت أصالة علي تويتر: "لم أُبد أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداولة، فقط لأنّي لا أُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسة بقضيّتي الخاصّة، وعملي وعائلتي، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد".

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية.



