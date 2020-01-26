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مرأة

باللون الأسود.. شاهد ياسمين صبري تستعرض جمالها بإطلالة من باريس

الأحد 26/يناير/2020 - 04:58 م
الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري
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رضوى حسام

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت ياسمين صبرى في الصورة بإطلالة كلاسيكية من باريس أمام برج إيفيل، حيث ارتدت جامبسوت باللون الاسود وحزام بسيط من نفس القماشة عند الخصر ليبرز رشاقتها.


ومن الناحية الجمالية لم تتكلف ياسمين صبرى كثيرا فى إطلالتها، واعتمدت على رفع شعرها كله على شكل كحكة، واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج المعتاد واحمر شفاه باللون الاحمر.


واعتمدت ياسمين على ارتداء قراط طويل باللون الذهبي مع اسورة ذهب تتناسب مع إطلالتها.
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#PanthereDeCartier @cartier ❤️ In To The Wild

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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