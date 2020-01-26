بيان عاجل من محمد بن زايد بسبب فيروس كورونا

قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إن دولة الإمارات تتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا القاتل.





وأوضح بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس " كورونا " .. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة .. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الانساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".





وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت، منذ قليل بيانًا حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى الصين وذلك بعد انتشار فيروس كورونا القاتل.





وقالت الخارجية في بيان لها: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، وحرصًا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة بتأجيل السفر الى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى".





وأضافت: "وتنصح الخارجية كافة مواطني الدولة باتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة عبر قنواتها المختلفة والتي يتم إعادة نشرها على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".





وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت صباح اليوم، خلو الإمارات من أي حالة إصابة بالكورونا.





وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض غالبيتهم العظمى في الصين، التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس.





وعززت الصين الأحد القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.



