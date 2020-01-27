أيمن حافظ ينهي إجراءات إقامة الزمالك في أنجولا





وستقيم بعثة الزمالك فى نفس الفندق الذي أقامت فيه البعثة الموسم الماضي عندما التقت مع فريق بترو اتلتيكو فى بطولة الكونفدرالية وحقق الزمالك الفوز بهدف احرزه المغربي حميد أحداد .





ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أول أغسطس بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له السبت المقبل بعد أن ضمن الفريق تأهله لربع نهائي البطولة.

أنهى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك الكرة بالحجز لبعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستطير إلى أنجولا فجر الاربعاء المقبل استعدادا للقاء أول أغسطس الأنجولي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي فى فندق فيكتوريا جاردن بالعاصمة لواندا.