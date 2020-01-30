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تكنولوجيا

فى عيد ميلاده العاشر..5 معلومات لا تعرفها عن iPad

الخميس 30/يناير/2020 - 08:57 ص
ipad
ipad
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كريم جمال
بحلول اليوم يكون الجهاز اللوحي الشهير الخاص بشركة آبل الأمريكية ipad قد أتم عامه العاشر منذ ظهوره لأول مرة، عندما قدمه ستيف جوبز رئيس آبل الراحل فى عام 2010، وانطلقت معه أول خطوة فى طريق أجهزة التابلت عالميًا، إلا أن هناك العديد من المعلومات التى لا يعرفها الملايين حول الجهاز الذى أصبح صورة رئيسية من أنماط الحياة لدى الكثيرين.

وبحسب موقع مشابل التقنى، نستعرض أبرز 5 معلومات لا تعرفها عن ipad : 

1- أول تابلت قدمته آبل كان فى عام 1993، وحمل إسم Newton Message Pad وكان سعره 900 دولار أمريكى.

2- كان الإصدار الأول من ipad بذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، وشاشة بدقة عرض 1024، إلا أن آبل غيرت ذلك لأغراض تجارية.

3- كانت كاميرات آيباد مميزة مقارنة بـ آيفن، ولكن عند إستخدامها يراك الكثيرون أنك شخص غريب.

4- كان آيباد يستخدم بصورة مكثفة للغاية فى المدارس منذ صدوره، لما يوفره من تسهيلات فى العملية التعليمية، إلا أن أجهزة chromebook أصبحت أكثر إستخدامًا وبصورة رسمية فى المدارس.

5- بعد مرور 10 سنوات لا زال آيباد الأكثر طلبًا فى العالم وسط منافسيه.
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