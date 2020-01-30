بـ ماكياج صاخب.. صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض جمالها.. شاهد

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "انستجرام" في صالة الجيم.





وظهرت جورجينا بإطلالة جذابة أبرزت جمالها ورشاقتها، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة ناعمة.









أما من الناحية الجمالية، وضعت جورجينا بعض اللمسات من المكياج الصاخب، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات.







