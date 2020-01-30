AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بـ ماكياج صاخب.. صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض جمالها.. شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 07:38 م
صديقة كريستيانو رونالدو
صديقة كريستيانو رونالدو
Advertisements
محمد بدران
شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "انستجرام" في صالة الجيم.

وظهرت جورجينا بإطلالة جذابة أبرزت جمالها ورشاقتها، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة ناعمة.


أما من الناحية الجمالية، وضعت جورجينا بعض اللمسات من المكياج الصاخب، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات.


يذكر أن اللاعب البرتغالي أصبح أبًا للمرة الرابعة بعد ولادة ابنته ألانا مارتينا في 12 نوفمبر الماضي، وهو الذي رزق بطفله كريستيانو جونيور قبل 7 أعوام، ثمأعلن ولادة توأميه من أم بديلة إيفا وماتيو في 29 يونيو الماضي.
بـ ماكياج صاخب.. صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض جمالها.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأبيض.. اسما شريف منير بمكياج صاخب فى أحدث ظهور لها

بـ روب أبيض ومجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

شاهد.. منى ممدوح تستعرض رشاقتها داخل الجيم

تمارين شاقة | صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بمكياج صاخب.. سارة نخلة تستعرض جمالها.. صورة

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

حركة الإصبع عند التشهد؟ بدعة أم سنة؟

إشادات وانتقاد.. ماذا قدم وليد أزارو خلال الظهور الأول في الدوري السعودي

خالد بيومي يرد على أنباء انضمامه إلى قناة الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بأحد المطارات في موسكو

كان مصدع.. زوج يخنق زوجته وأبناءه الثلاثة لإزعاجهم له في بريطانيا.. صور

لتجنب أضراره.. الطريقة الصحيحة لتناول الإندومي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائد سيارة قرر التوقف لمساعدة فهد مصاب.. فحدث ما لم يتوقعه.. شاهد

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد