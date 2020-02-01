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أخبار العالم

مهندس معماري ووزير سابق.. محمد توفيق علاوي يبدأ معركة تشكيل الحكومة العراقية

السبت 01/فبراير/2020 - 06:32 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
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أحمد محرم
أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن الرئيس العراقي برهم صالح كلف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية، ولد السياسي العراقي محمد توفيق علاوي الربيعي عام 1954 في العاصمة بغداد، وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها، والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية.



واضطر محمد توفيق علاوي في السنة النهائية لأن يترك جامعة بغداد والبلاد متوجها إلى لبنان عام 1977.

والتحق علاوي بالجامعة الأمريكية في لبنان، ونال شهادة البكالوريوس في هندسة العمارة عام 1980، انتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية ثم ترك الحزب في ما بعد.

دخل علاوي المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي "القائمة العراقية" منذ عام 2005 وحتى الوقت الحاضر بمسمياتها المختلفة "القائمة الوطنية"، و"ائتلاف الوطنية".

وانتخب علاوي عضوا في مجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006، حتى تعيينه وزيرا للاتصالات أواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.

والتحق بمجلس النواب مرة أخرى، خلفا للنائبة المتوفية عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010.

وانتخب عام 2010 عضوا في مجلس النواب، وعين وزيرا للاتصالات نهاية عام 2010. وقدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب خلافه مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي نهاية عام 2012.

وتوجه علاوي فور تكليفه بتشكيل الحكومة إلى الشعب العراقي بكلمة، أكد فيها أنه لولا تضحيات الشعب والمتظاهرين لما حدث أي تغيير بالبلاد.

وتابع رئيس الوزراء العراقي المكلف "كل ما علينا تنفيذ مطالبكم، ولا بد أن نحميكم بدلًا من أن نقمعكم، وسلاح الدولة يجب أن يرتفع بوجه كل من يحمل السلاح ضدكم".

وأضاف علاوي "أعرف أنكم تحملتم الكثير ولكني مؤمن بكم، ولذلك أطلب منكم الاستمرار في المظاهرات لأنني بدونكم سأكون وحدي ولن أستطيع فعل أي شيء. تظاهروا واهتفوا واحتجوا فهذا بلدكم وهذا حقكم".

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