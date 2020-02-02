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فن

داخل سيارتها.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:46 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا فرنجية" داخل سيارتها ترتدى بلوفر أسود، ونظارة سمس أنيقة أبرزت جمالها، وتركت شعرها منسدلا بطريقة أنيقة ولافتة يتناسب مع جمال إطلالتها.

وأحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

داخل سيارتها.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. صور
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