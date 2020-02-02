بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

نشرت المطربة أحلام الشمسى، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مبهرة وأنيقة.
وظهرت الفنانة أحلام الشمسى، بفستان شفاف أنيق باللون الشامبين الفاتح المرصع بالفصوص والأحجار الأنيقة، ويتميز الفستان بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز جمالها، ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالى باللون الفضى .
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام فى الماكياج على الألوان البنية والذهبية للعيون مع الرموش السوداء التى تبرز جمال عينيها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.
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صوري من حفل زفاف اميرتي الغاليه الاميره نوره فهد بن بدر بن عبدالعزيز ال سعود وزوجها الامير عبدالإله بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الف مبروك واغلا من اكون بينهم وربي يبارك لكم ويبارك عليكم ويحميكم ومبروك اميرتي الغاليه الاميره ساره وشكراً على الدعوه الكريمه وجودي بينكم تشريف 🙏🏻 ٣٠/١/٢٠٢٠ م #احلام #احلام_الشامسي #ahlam #ahlamalshamsi @ahlamcosmetics @mohammed_vivid @mohd_haddadd @reena.hairartist @ralphandrusso