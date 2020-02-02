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مرأة

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت المطربة أحلام الشمسى، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مبهرة وأنيقة.


وظهرت الفنانة  أحلام الشمسى، بفستان شفاف أنيق باللون الشامبين الفاتح المرصع بالفصوص والأحجار الأنيقة، ويتميز الفستان بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز جمالها، ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالى باللون الفضى .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام فى الماكياج على الألوان البنية والذهبية للعيون مع الرموش السوداء التى تبرز جمال عينيها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.

وارتدت بعض المجوهرات الفخامة التى نالت إعجاب أغلب متابعيها عبر حسابها على إنستجرام.
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