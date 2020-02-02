بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

نشرت المطربة أحلام الشمسى، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مبهرة وأنيقة.





وظهرت الفنانة أحلام الشمسى، بفستان شفاف أنيق باللون الشامبين الفاتح المرصع بالفصوص والأحجار الأنيقة، ويتميز الفستان بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز جمالها، ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالى باللون الفضى .



