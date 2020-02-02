بافتا .. الكوري Parasite يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي





وتضم القائمة 11 ترشيحًا من نصيب فيلم الجوكر و10 ترشيحات لكل من فيلم الأيرلندي، وحدث ذات مرة فى هوليوود.





فيلم 1917 وصل إلى 9 ترشيحات و6 ترشيحات لفيلم Jojo Rabbit و5 ترشيحات لكل من Little Women وMarriage Story وThe Two Popesو4 ترشيحات لفيلم Parasite.