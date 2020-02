بافتا .. الكوري Parasite يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي

حصد الفيلم الكورى الجنوبى Parasite، جائزة أفضل فيلم أجنبى ضمن حفل توزيع جوائز الـ بافتا، وفاز النجم براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره المميز فى فيلم Once Upon a Time in Hollywood.



وتضم القائمة 11 ترشيحًا من نصيب فيلم الجوكر و10 ترشيحات لكل من فيلم الأيرلندي، وحدث ذات مرة فى هوليوود.

فيلم 1917 وصل إلى 9 ترشيحات و6 ترشيحات لفيلم Jojo Rabbit و5 ترشيحات لكل من Little Women وMarriage Story وThe Two Popesو4 ترشيحات لفيلم Parasite.

كانت السجادة الحمراء لـ حفل توزيع جوائز بافتا المقامة في قاعة ألبرت الملكية بلندن شهدت حضور عدد كبير من نجوم السينما العالمية.