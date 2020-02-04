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شاهد.. بيع الموناليزا بمزاد في باريس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:02 م
بيع الموناليزا بمزاد
بيع الموناليزا بمزاد في باريس
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فرح علاء الخولي

عرضت قناة العربية، فيديو عن لوحة الموناليزا بحلة مبتكرة في دار للمزادات في باريس.


وتطرح في العاصمة الفرنسية، باريس، لوحة الموناليزا بحلة حديثة للبيع في مزاد بباريس بعنوان "روبيك موناليزا" مكونة من 330 مكعب روبيك الثلاثي الأبعاد.


واللوحة من تصميم الفنان إينفايدر، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، والذي اشتهر بـ"غزوات" الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلدا، حتى أنه استحدث تيارا فنيا يلخص أعماله باسم "الروبيكوبية".


وأعاد "إينفايدر" تقديم مجموعة من أشهر اللوحات في العالم، كما خصصت له معارض كثيرة منذ 2005.


وكانت لوحة "روبيك موناليزا" أول قطعة من سلسلة من الأعمال تعيد تقديم أبرز اللوحات في تاريخ الفن، وهي بعنوان "روبيك ماستر بيسز"

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