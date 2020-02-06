حكاية فتاة ميت عقبة.. هربت مع حبيب القلب بعد 3 سنوات علاقة غير شرعية.. التحريات: أخبرت شقيقها بزيارة صديقتها.. وعادت للمنزل بإرادتها الحرة

حكاية فتاة هربت مع حبيبها من أهلها في الجيزة

التحريات: بينهما علاقة غير شرعية منذ 3 سنوات

الفتاة ظلت أسبوعا خارج منزل أهلها وعادت بإرادتها

التحقيقات: الفتاة أخبرت شقيقها أنها ستذهب لصديقتها









3 سنوات هي عمر علاقة الحب بين الفتاة التى لم تكمل بعد عامها الثامن عشر وصديقها، حتى اختمرت في ذهنهما فكرة من سيناريوهات أفلام تم عرضها على الشاشة أكثر من مرة.





قررت الفتاة وصديقها الهروب من أهليتهما والعيش في شقة أخرى دون علمهم، إلا أن نشر أوصافها جعلها تعود إلى منزل أهلها بإرادتها.





الواقعة شهدتها منطقة ميت عقبة في الجيزة، سطرتها الفتاة منذ 3 سنوات وهي في عمر الرابعة عشرة حين تعرفت على "حبيب القلب" الذي يكبرها بعامين ونشأت بينهما علاقة حب تطورت لعلاقة غير شرعية دامت لـ 3 سنوات.





عقب مرور 3 سنوات اختمرت في ذهن الفتاة فكرة واتفقت مع حبيبها البالغ من العمر 19 عاما على الهروب من منزل أهلها، وبالفعل قاما بتنفيذ مرادهما.





وليلة الهروب أخبرت الفتاة شقيقها بضرورة ذهابها لزيارة إحدى صديقاتها بمنطقة الجيزة، وخرجت لتقابل صديقها الذي هربت معه وتقابلا في إحدى الشقق السكنية بالجيزة.





مضت 7 أيام على اختفاء الفتاة، لم يكل أو يمل والدها خلالها في البحث عنها، إلا أنه لم يصل إلى شيء، حتى تم نشر أوصافها في كل مكان وعلمت الفتاة بأن أهلها وأصدقاءها قاموا بنشر أوصافها وصور لها على السوشيال بحثا عنها، فقررت العودة للمنزل.





البداية عندما تداول أحد المواقع الإخبارية خبرا متضمنًا تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بمنطقة ميت عقبة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من أحد المواطنين سائق، مقيم بدائرة القسم بغياب ابنته، 17 سنة، مقيمة بذات العنوان عن المنزل عقب توجهها لزيارة إحدى صديقاتها.



