استمرار التصويت للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالقنصلية المصرية في جدة

أعلنت القنصلية المصرية في جدة عن استمرار عملية التصويت للانتخابات التكميلية لمجلس النواب في كل من الدائرة الأولى "دائرة الجيزة"، ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والدائرة السابعة "دائرة ملوي"، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة وغدا السبت.





وبدأت عملية التصويت في القنصلية المصرية العامة في جدة اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا، وتستمر من بعد صلاة الجمعة حتى التاسعة مساء.





ويُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أرسلت عن طريق وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع وجميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية





وأعلنت القنصلية المصرية في جدة للمصريين الموجودين بها من أبناء دائرتي الجيزة وملوى من المتواجدين أو مقيمين بالمملكة التصويت بجواز سفره أو البطاقة الشخصية .





وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع الترتيبات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج والتى من المقرر أن تجرى علي اليوم الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.





وينتهي دور السفارة والقنصلية بعد انتهاء عملية التصويت وفرز عدد المشاركين والأصوات الصحيحة والباطلة، ثم يتم إرسال البطاقات الانتخابية بطريقة مؤمنة بالكامل إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لإجراء عملية الفرز.





وفى حالة رصد أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية، يتم عمل محضر للمتجاوز وتسجيل المخالفة وإرسالها للهيئة الوطنية في تقرير يرسل لها بشكل يومي خلال أيام التصويت الثلاثة.





وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.