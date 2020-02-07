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رياضة

أجويرو يحصد جائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:05 م
سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو
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محمد السعيد
حصد سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي، عن شهر يناير الماضي.

وتألق سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي في شهر يناير الماضي، حيث سجل ثلاثة أهداف في أستون فيلا وهدفين في كريستال بالاس، وهدف في شيفيلد.

وأصبح سيرجيو أجويرو أول لاعب في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، يحصد جائزة لاعب الشهر 7 مرات.

وشارك سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي في 14 مباراة، في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفا، وصنع أخرى.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، خلف ليفربول متصدر الترتيب بـ 73 نقطة.
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