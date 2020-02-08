بجوائز مليون جنيه.. انطلاق مسابقة القرآن الكريم العالمية بمشاركة 63 دولة و10 محكمين

بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة، ويباشر التحكيم 10 محكمين أجانب من دول عربية وإسلامية. تنطلق فعاليات مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم بأحد فنادق القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم السبت،





وتحظى مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم بمشاركة تحكيمية متميزة، بحضور الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمي إمام الحرم النبوي الشريف، والشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، وعشرة محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية، إضافة إلى محكمين دوليين في فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها.

السابعة والعشرين للقرآن الكريم هذا العام 1441هـ -2020م حققت أعلى مشاركة دولية وأفريقية في تاريخها. وقال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، إن مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين للقرآن الكريم هذا العام 1441هـ -2020م حققت أعلى مشاركة دولية وأفريقية في تاريخها.

وأضاف « العيسوي» في بيان له، أن عدد المشاركين في بلغ خمسة وثمانين متسابقًا من ثلاث وستين دولة، وبلغ عدد الدول الأفريقية المشاركة ثلاثين دولة، وهي أعلى مشاركة أفريقية ودولية في تاريخ المسابقة. أن عدد المشاركين في مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم

وسيشارك في مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم نخبة من المشاركين في زيارة محافظة الوادي الجديد، بمناسبة افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد المطار بمدينة الخارجة، وافتتاح الدورة التدريبية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لمعلمي التربية الدينية بمحافظة الوادي الجديد صباح الأحد المقبل.



من جانب آخر للموفدين الموجدين للدراسة بالقاهرة، فاز منهم 12 وفدًا، يشارك منهم 8 متسابقين بشكل مباشر دون ترشيح من جهة أخرى، منهم 4 أفارقة. وأتاحت وزارة الأوقاف الفرصة للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم





، كما تحضر وتشارك دول مالى والنيجر ونيجيريا وكودفوار، وبوركينا فاسو، والسنغال. ورشحت روسيا 11 متسابقًا للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم ، كما تحضر وتشارك دول مالى والنيجر ونيجيريا وكودفوار، وبوركينا فاسو، والسنغال.





السابعة والعشرين للقرآن الكريم التى تنعقد فبراير الجارى 2020م، ويشرف الفائزون فيها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالات الوزارة بليلة القدر، تقديرًا لمكانة قُرائنا الكبار وما قدموه من خدمة لكتاب الله عز وجل. وقررت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد -رحمه الله- على مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم





وأيضًا فرعًا خاصا لحفظة القرآن الكريم من أبناء قارة أفريقيا، مع تخصيص جائزتين: الأولى قدرها 150 ألف جنيه، والثانية 130 ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى. وتطلق الأوقاف مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم الـ27 بجوائز إجمالى قيمتها مليون و200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضى، وتخصيص فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من قارة إفريقيا، وأعلنت الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الجديدة فى 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرعًا خاصًا،





وقررت وزارة الأوقاف تخصيص جائزتين: الأولى قدرها 150 ألف جنيه، والثانية 130 ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، على أن تكون المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، وتم تخصيص جوائز الفرع الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة «للجنسين حتى سن الأربعين عامًا» والفرع الثانى فى حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن «للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا»، والفرع الثالث فى حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية.