بمشاركة ٩٥ شابا.. مناقشة سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بالبحيرة

استكلمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة المرحلة الثانية من البرنامج القومي للتحديات الناجمة عن شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أطلقته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة فى شهر نوفمبر الماضي تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وذلك فى إطار استمرار محطة أنشطة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة فى تنظيم الندوات واللقاءات وورش العمل وتكثيف البرامج الرياضية والكشفية لتنمية وصقل مهارات الشباب والطلائع.







بدأت أولى فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج، والذى يتم تنفيذه خلال الفترة من 9 إلى 12/2 بمركز التعليم المدني بدمنهور بمشاركة ٩٥ شابا وفتاة من محافظات "البحيرة - الإسكندرية - الغربية – المنوفية - كفر الشيخ".





ويتضمن البرنامج محاضرات وورش عمل للشباب والفتيات على مدار ثلاثة أيام، ويناقش البرنامج ما تتضمنه شبكات التواصل الاجتماعي من آثار ناجمة عن سوء استخدام تلك الشبكات ومدى تضليلها للشباب ودورها في نشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي.



