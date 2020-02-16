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أخبار العالم

شاهد.. قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت وسائل إعلام فلسطينية أول مقطع فيديو للقصف الإسرائيلي على موقع التل غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: أغارت مقاتلات حربية  ومروحية على أهداف تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة، ردا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أمس.

وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية أن  الاحتلال جدد قصفه لموقع التل وسط القطاع، مضيفة أن الغارات التي استهدفت موقع التل حتى اللحظة، تمت من خلال مروحيتين و 3 طائرات حربية.

كان المركز الفلسطيني للإعلام  ذكر أن مقاتلات الاحتلال قصفت موقع للمقاومة غرب دير البلح وسط قطاع غزة. وذكر موقع "غزة الآن" أن طائرات الاحتلال تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النار في موقع التل التابع للمقاومة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على خان يونس.

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