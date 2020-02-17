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أخبار العالم

ملك البحرين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:38 م
ملك البحرين يستقبل
ملك البحرين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج
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محمود نوفل
استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اليوم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، و الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وهنأ الملك الحجرف بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعاون، متمنيًا له ولجميع العاملين في الأمانة العامة كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

وأشاد جلالته بالإنجازات الهامة التي تواصل تحقيقها مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعات دول المجلس وشعوبه الشقيقة ويرسخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما شكر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الأمين العام السابق لمجلس التعاون على جهوده الكبيرة والمميزة لدعم مسيرة مجلس التعاون.

وقد عبر عن بالغ شكره وتقديره لملك البحرين، مؤكدًا حرصه على بذل كل الجهود في سبيل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والتعاون الوثيقة بين دول الخليج العربية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الخليجي.
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