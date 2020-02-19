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أخبار البلد

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:02 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك سقوط أمطار على البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، يصاحب نشاط للرياح المعتدلة على الوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة علي سواحل البلاد

ويكون الطقس خلال هذه الفترة، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على أن تشمل الأمطار كافة أنحاء البلاد بما في ذلك القاهرة، حيث تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وتكون غزيرة على سواحل البلاد.

وبالنسبة لنشاط الرياح يكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، على القاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 17 إلي 20 درجة للعظمى وتتراوح الصغرى ما بين 10 إلى 11 درجة، وعلي السواحل تتراوح ما بين 16 إلى 20 العظمى والصغرى ما بين 9 إلى 10 درجات، وعلى شمال الصعيد تترواح ما بين 19 إلى 21 للعظمى والضعرى تكون 8 درجات، أما جنوب الصعيد تكون ما بين 22 إلى 24 للعظمى والصغرى 11.

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