HSBC – مصر» يحقق 410 ملايين دولار أرباحًا بنهاية 2019

قفزت أرباح بنك «إتش إس بى سى– مصر»، %23 خلال العام الماضى، لتسجل 410 ملايين دولار- قبل الضرائب- نهاية ديسمبر 2019، مقابل 333 مليونًا فى الفترة نفسها خلال 2018.





واستحوذ بنك «HSBC – مصر» على %3 من أرباح المجموعة-قبل الضرائب- نهاية 2019، و %0.4 من الودائع، و %0.3 من قروض الشركات، و %0.08 من تمويلات الأفراد، طبقًا لنتائج الأعمال التى اطلعت عليها «المال».

وكشفت النتائج عن سداد البنك لمدفوعات ضرائب بقيمة 136 مليون دولار فى 2019، مقابل 104 ملايين خلال 2018 .





وارتفعت أرباح البنك فى مصر بجميع قطاعات الأعمال، وسجلت 44 مليون دولار من قطاع التجزئة وإدارة الثروات فى 2019، مقابل 34 مليون دولار فى 2018، كما بلغت الأرباح من الخدمات المصرفية التجارية 65 مليون دولار، مقابل 54 مليونًا. وفيما يتعلق بالخدمات الدولية والأسواق، سجلت الأرباح 301 مليون دولار مقابل 245 مليونًا.





وانخفضت أرباح مجموعة «إتش إس بى سى» %33 خلال العام الماضي، لتسجل قبل الضرائب 13.3 مليار دولار، مقابل 20 مليارًا فى 2018، ويعود الانخفاض لشطب 7.3 مليار دولار من الأصول المتعلقة بوحدات الخدمات المصرفية التجارية والعالمية فى أوروبا.





فى المقابل ارتفعت أرباح البنك فى الشرق الأوسط لتصل إلى2.327 مليار دولار فى 2019، مقارنة مع 1.557 مليار دولار فى 2018.

وقال نول كوين، الرئيس التنفيذى المؤقت لمجموعة «إتش إس بى سي» المصرفية، مؤخرًا إن المجموعة تتمتع بوضع قوى فى منطقة الشرق الأوسط، بما يتيح لها الاستفادة من الفرص المتاحة.





وأعلن كوين أنه جار خفض عدد الموظفين بفروع البنك عالميًا بنسبة %15 خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ضمن خطة إصلاح لتحسين نتائج أعماله، ليصل عدد العاملين إلى 200 ألف نهاية الخطة مقابل 235 ألفًا حاليًا، كما تتضمن خطة المجموعة تقليص الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 100 مليار دولار نهاية 2022، فضلًا عن خفض التكاليف بمقدار 4.5 مليار دولار.





وكشفت النتائج المالية للبنك فى مصر، عن ارتفاع إجمالى ودائع العملاء بقيمة 693 مليون دولار، بنسبة نمو %15.4 لتصل إلى 5.19 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقابل 4.49 مليار دولار نهاية 2018 .





وزادت القروض للشركات لتصل إلى 1.91 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقابل 1.75 مليار دولار ختام 2018، بزيادة 159 مليون دولار، بنسبة %9.1.

وسجلت محفظة قروض الأفراد 346 مليون دولار نهاية 2019، مقابل 309 ملايين دولار ختام 2018، بزيادة 37 مليون دولار، ونسبة نمو %11.9 وبلغت قروض بطاقات الائتمان من إجمالى القروض الشخصية 88 مليون دولار.