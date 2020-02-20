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رياضة

بعد التتويج بالسوبر.. شيكابالا: آدم نجلي وشه حلو على الزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:32 م
شيكابالا
شيكابالا
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محمد رشاد
تكلم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فوز فريقه في مباراة اليوم على حساب الأهلي والتتويج ببطولة السوبر المصري.

وتُوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "وعدنا جماهيرنا وإدارتنا بحصد الكأس وفعلناها، لم يكن هناك وقت، وتعرضنا للضغط ولم نفكر إلا في الفوز وحدث ، صنعنا خطورة على الأهلي في الشوط الثاني، كنا نقف بشكل جيد ونلعب على المرتدة أو نصل لركلات الترجيح".

وأكمل: "آدم نجلي وشه حلو على الزمالكاوية كلهم ولعبت بحذائه اليوم، ورقصت من أجل إسعاد الجماهير".

وعن رأيه في أزمة تذاكر جماهير الزمالك قبل اللقاء، أجاب: "كل مباراة للزمالك تكون هناك مشكلة في تذاكر مباراة الفريق وجماهيره تظل في الخارج ولا تدخل، لا يصح أن تكون جماهير الأهلي متواجدة وسط جماهير الزمالك في المدرجات".

واستطرد قائد الزمالك: "لا أعلم هل مباراة الدوري ستلعب أم لا ولكن نحن جاهزون في أي وقت ، أشكر الجماهير التي كانت تثق في الفريق إلى آخر لحظة وإن شاء الله هناك مزيد من البطولات".
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