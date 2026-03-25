تنسيق برلماني لتعزيز الأداء.. العطيفي: اجتماعات دورية ودعوة للاصطفاف خلف القيادة السياسية

أكد أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس المجلس مع رؤساء الهيئات البرلمانية جاء في إطار تعزيز التنسيق والتشاور حول آليات إدارة العمل النيابي داخل الجلسات، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والفاعلية.

تنظيم استخدام الأدوات الرقابية

وأوضح العطيفي أن اللقاء اتسم بأجواء ودية وتوافقية، وركز على مناقشة سبل تنظيم استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، بما يسهم في تطوير الأداء داخل مجلس النواب المصري.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن رئيس المجلس أكد انفتاحه الكامل على جميع النواب، مشددًا على أن مكتبه سيظل مفتوحًا لتلقي المقترحات والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء دورهم التشريعي والرقابي.

ترسيخ التنسيق المستمر

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات ستُعقد بشكل دوري خلال المرحلة المقبلة، بهدف ترسيخ التنسيق المستمر بين رئاسة المجلس والهيئات البرلمانية، خاصة في القضايا المرتبطة بالشأن العام واختصاصات البرلمان.

دعوة للاصطفاف الوطني

وفي سياق متصل، شدد العطيفي على أن التحديات الراهنة التي تواجه مصر تتطلب تكاتفًا وطنيًا واسعًا، مؤكدًا أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة، وهو ما كان محل توافق خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب.

https://www.facebook.com/share/v/1JDz6CX7Bj/