رئيس مجلس النواب يلتقي سليمان وهدان.. فتح قنوات تواصل وإتاحة مبكرة لمشروعات القوانين

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي عقد معه اجتماعا منفردا اليوم ضمن سلسلة لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية.

وأكد وهدان في تصريح له، أن الاجتماع استهدف تنسيق العمل تحت قبة مجلس النواب، مشيرا إلى أن رئيس المجلس شدد على أن مكتبه مفتوح للجميع، مشددا على انه سيتم فتح قنوات للتواصل مع مختلف الهيئات البرلمانية.

وأشار وهدان، إلى أن رئيس المجلس وعد بإتاحة فرصة أكبر للاطلاع على مشروعات القوانين والتشريعات قبل الجلسة العامة بوقت كافي، مؤكدا أنه تم التأكيد على أخذ رأي الاحزاب السياسية في الأجندة التشريعية المقبلة

والاطلاع على رأي الاحزاب السياسية المختلفة في عدد من الملفات.

وأضاف أن رئيس المجلس طالب الهيئات البرلمانية بتقديم مشروعات قوانين تفيد المجتمع خلال الفترة المقبلة.