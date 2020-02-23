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أخبار العالم

ميليشيات الحوثي تشن حملة اعتقالات واسعة لمسئولين في الحكومة اليمنية

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني بحكومة الرئيس عبد ربه منصور، أن مليشيات الحوثي نفذت  حملة اعتقالات لقيادات عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة اليمنية.

وقال على تويتر: "شنت المليشيا الحوثية حملت اعتقالات في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباط في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيا لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد".

وأضاف: "تثبت مليشيا الحوثي التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الاسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة غير آبهة بحياة اليمنيين، فاستمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين يكشف زيف وصلف هذه المليشيا".

وتابع:" نطالب المبعوث الخاص لليمن  وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية المليشيا في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة".

وواصل: "كما نطالب المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ومسئول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين معين شريم بالضغط على المليشيا الحوثية لوقف اعتقال المدنيين في مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى في جبهات القتال باعتبار ذلك جرائم ارهابية وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني".

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