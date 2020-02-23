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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في تصادم 4 سيارات بصحراوي المنيا

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:04 ص
تصادم بين 4 سيارات
تصادم بين 4 سيارات
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ايمن رياض
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين 4 سيارات بطريق الصحراوي الشرقي المار على المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الشيخ فضل.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يؤكد وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز بنى مزار، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين. 

على الفور انتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن معظم مصابي الحادث من محافظتي سوهاج والجيزة، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الشيخ فضل التكاملي.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي على المسافرين.
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